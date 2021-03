Vaccini: nessuna defezione AstraZeneca in hub Fiera Palermo

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - "Nessuna defezione, tutti gli utenti che abbiamo ricontattato per la vaccinazione con le dosi AstraZeneca si sono presentati e abbiamo fatto regolarmente le inoculazioni". Lo dice all'ANSA Renato Costa, commissario per l'emergenza Covid a Palermo nella prima giornata di ripresa della somministrazione del vaccino che era stato sospeso temporaneamente dall'Ema. Nell'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo, allestito dalla Regione Siciliana con la Protezione civile, in collaborazione con il comune, si sono presentate nel pomeriggio circa 350 persone che si erano prenotate e dopo essere state ricontattate si sono sottoposte regolarmente al vaccino AstraZeneca. (ANSA).