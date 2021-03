Vaccini: in Sicilia oggi inoculate oltre 16mila dosi

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Sono oltre 16mila i vaccini somministrati, oggi, in Sicilia. E' un dato parziale, poiché risultano ancora in attività alcuni Centri vaccinali. Nello specifico sono state inoculate: 14.418 dosi di Pfizer, 754 di Moderna e 983 di Astrazeneca. Come è noto, la somministrazione di quest'ultimo è ripresa, in tutta Italia, dalle 15 di oggi, dopo l'autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco. (ANSA).