Galà lirico Massimo in streaming con 4 voci del Belcanto

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Quattro voci straordinarie del Belcanto italiano al Teatro Massimo di Palermo. Angela Meade, per la prima volta a Palermo e tre cantanti siciliani richiesti su tutti i palcoscenici internazionali, Marianna Pizzolato, Enea Scala e Nicola Alaimo, sono i protagonisti del Gala lirico in programma sabato 20 marzo alle 20.00 in diretta streaming sulla webTv del Teatro Massimo. A dirigerli il Maestro Francesco Lanzillotta con l'Orchestra e il Coro del Teatro Massimo, diretto dal Maestro Ciro Visco.

Il ricco programma del Gala presenta una panoramica del Belcanto italiano che si sviluppa tra arie, duetti e cori di Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi, interpretate da quattro voci stellari di straordinaria raffinatezza e agilità tecnica: il soprano americano Angela Meade, star del Metropolitan Opera di New York, per la prima volta a Palermo, e tre vanti siciliani della lirica come il mezzosoprano Marianna Pizzolato, interprete di riferimento per il repertorio rossiniano, il tenore Enea Scala e il baritono Nicola Alaimo, che hanno già calcato tutte le più importanti scene nazionali ed internazionali. Sul podio Francesco Lanzillotta, a dirigere l'Orchestra del Teatro Massimo e il Coro guidato da Ciro Visco.

Il Gala sarà trasmesso in diretta streaming sulla webTv del Teatro Massimo alle ore 20.00 ma anche sul canale YouTube della Fondazione e sulla webTv dell'Anfols (Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche) per il progetto Aperti, nonostante tutto . Per assistere basta collegarsi al sito del Teatro www.teatromassimo.it selezionare in homepage la sezione "Teatro Massimo Tv". La fruizione è libera ma, per chi volesse, è possibile fare una donazione tramite carte di credito o PayPal. (ANSA).