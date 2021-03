Covid: paziente scrive a medici Partinico: riportato in vita

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - "Mi averte accolto quasi senza vita e mi avete riportato a casa più vivo che mai". E' solo un passaggio della lettera che Vincenzo Spallina, paziente Covid, ha scritto al dottore Vincenzo Provenzano, responsabile del Covid hospital di Partinico, in provincia di Palermo. "Sento il bisogno di scrivervi questa lettera per ringraziare i medici, lo staff e gli infermieri dell'ospedale che mi hanno seguito durante il mio lungo e difficile percorso che il Covid mi ha portato ad affrontare con voi - scrive Spallina - Nonostante la lontananza dai miei cari e la difficile situazione che stavo vivendo, grazie alla vostra umanità, cura e professionalità sono riuscito a trovare la forza che mi ha spinto ad andare avanti.

Mi sono sentito accudito da una famiglia che non era la mia ma era come se lo fosse. Non so se in altre strutture o ospedali le cose siano così, ma sono orgoglioso di dire che a Partinico, in Sicilia, dove spesso si sente solo dire male degli ospedali e non solo, esistete voi, con la vostra umanità, la sensibilità e le parole dette col cuore, che, a volte, sono più potenti potenti di qualsiasi terapia".

La lettera è stata pubblicata sulla pagina Facebook del dottore Provenzano, con un commento di speranza: "insieme ce la faremo. Grazie". (ANSA).