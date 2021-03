Ambiente: scoperte due discariche abusive a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 19 MAR - Due discariche abusive, per una superficie complessiva di circa mille metri quadrati, sono state scoperte, in contrada Pastorella, dal nucleo di polizia giudiziaria ed ambientale dei vigili urbani di Marsala.

Tra i rifiuti accatastati, soprattutto vecchi elettrodomestici, materiale ferroso di varia natura, reti da letto, gomme, rifiuti da demolizione, veicoli non più in grado di circolare. (ANSA).