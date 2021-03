Ambiente: approvati corsi di formazione del Gal Nebrodi plus

(ANSA) - PALERMO, 19 MAR - Il Comitato italiano per l'ecolabel e l'ecoaudit, organismo nazionale competente per le certificazioni ambientali, ha approcvato i corsi di formazione in materia di Emas ed Ecolabel proposti dal Gal Nebrodi plus nello scorso dicembre. "Un importante obiettivo raggiunto in tempi molto rapidi che potrà consentire un recupero, da parte del territorio siciliano e dei professionisti interessati, di un gap formativo in settori di attività strategici che può certamente contribuire a migliorare la competitività dei sistemi imprenditoriali e produttivi siciliani.", ha detto il presidente del Gal Nebrodi plus Francesco Calanna.

L'attività, un percorso di alta formazione, intende favorire e garantire l'accesso alle importanti forme di certificazione ambientale derivanti dai regolamenti europei (Emas ed Ecolabel Ue ), da considerare quali veri e propri strumenti di accrescimento della competitività imprenditoriale (https://www.symbola.net/approfondimento/certificare-per-compete re/). Esigenza particolarmente avvertita al Sud che il passaggio all'economia circolare e al "Green new deal" renderà pressoché ineludibile.

La circostanza che tali attività formative non abbiano più avuto sede in Sicilia da oltre un quindicennio (ultima edizione nel 2005), rende ancor più urgente la necessità di potere disporre di consulenti esperti, risultato di una appropriata formazione, in grado di assistere adeguatamente le imprese. I profili prescelti sono i seguenti: corso per consulenti ambientali Emas. Settore agroindustria; gestione impianti trattamento rifiuti e acque reflue; corso per consulenti ambientali Ecolabel per il settore turistico-ricettivo. La proposta formativa approvata, peraltro, propone, anche in conseguenza delle problematiche connesse con l'attuale crisi pandemica Covid-19, per la prima volta sul territorio nazionale, una modalità erogazione mista ma soprattutto a distanza: la maggiore parte delle attività formative per via telematica, attraverso la piattaforma Refill, e parte (limitata all'essenziale: project work, stage e verifiche) in presenza, presso la sede di Sant'Agata Militello. (ANSA).