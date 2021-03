Tornatore racconta il suo cinema alla Strada degli scrittori

(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - Dagli esordi giovanili a Cinema Paradiso, il cinema ai tempi del Covid e l'omaggio al grande Ennio Morricone. Il regista Giuseppe Tornatore si racconta e ci racconta il "suo" cinema. Intervistato dallo scrittore Gian Mauro Costa per la rubrica dedicata alla "Strada del Cinema" - uno dei tanti appuntamenti online della "Strada degli scrittori" diretta dal giornalista Felice Cavallaro - il grande regista Premio Oscar annuncia il suo omaggio al Maestro Ennio Morricone, il grande compositore che ha scritto le straordinarie colonne sonore di numerosi film del regista, da "Nuovo Cinema Paradiso" fino agli ultimi, "Baaria" e "La corrispondenza".

"Non ho mai smesso di realizzare il mio sogno - afferma il regista - e per questo, per certi versi, mi sento un esordiente". Nel corso della puntata speciale, che si potrà seguire sabato 20 marzo alle ore 17:30 sulla pagina Facebook della "Strada degli scrittori" e sul canale youtube, Giuseppe Tornatore parla della crisi del settore del Cinema dovuta alla pandemia: "Spero che le sale cinematografiche possano tornare ad una nuova stagione meravigliosa - ha detto - Finita questa stagione dolorosa per tutti, il Cinema tornerà. Forse si trasformerà, ma non credo che il pubblico potrà fare a meno della magia del Cinema". (ANSA).