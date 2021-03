Rifiuti: a Marsala anche agenti in borghese contro abbandono

(ANSA) - MARSALA, 18 MAR - Non soltanto le telecamere installate dalla precedente amministrazione, ma adesso anche agenti della polizia municipale in borghese per identificare e multare quei cittadini che gettano i rifiuti per strada, nelle campagne, nei parchi pubblici o comunque dove non è consentito.

Lo ha deciso l'amministrazione comunale di Marsala per contrastare fenomeni di "inciviltà". Gli ispettori ambientali andranno a rinforzare la "task force contro gli abbandoni dei rifiuti". La decisione arriva a pochi giorni di distanza dal sequestro della maxi-discarica (20 mila metri quadrati di rifiuti ammassati e occultati) nella zona tra via Napoleone Colajanni e l'area artigianale di via Vita. Agenti in borghese, spiega una nota del Comune di Marsala, hanno già svolto "attività di contrasto al fenomeno degli abbandoni di rifiuti per prevenire il formarsi di microdiscariche". La rimozione di queste ultime, si sottolinea, sono un supplemento di servizio per gli operatori della Energetikambiente, "con ulteriore aggravio di spese per il Comune". A ciascun trasgressore, colto in flagranza dai vigili in borghese, è stata inflitta una multa di 400 euro. Due pattuglie hanno pure multato un soggetto che svolgeva attività di volantinaggio abusivo, nonché due automobilisti che nel Parco Salinella, dove è vietato l'accesso in auto, avevano rifiuti a bordo. Probabilmente, stavano per abbandonarli sul luogo. Lo scorso anno, le multe elevate sono state alcune centinaia. (ANSA).