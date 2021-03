Premi:'Industria Felix' a business partner siciliano Skylabs

(ANSA) - CATANIA, 18 MAR - Skylabs, l'unico business partner di origine siciliana, ha ricevuto il premio "Industria Felix - L'Italia che compete 2021" per gli ottimi risultati conseguiti in performance gestionali nel 2019, il suo 'ultimo anno da 'Start Up innovativa'. La mattinata di premiazione, in streaming, è stata condotta dal giornalista e vice direttore di Rai 1 Angelo Mellone. Il riconoscimento è stato assegnato da un comitato scientifico coordinato dal professor Cesare Pozzi, docente alla Luiss 'Guido Carli' e dal vicepresidente nazionale di Confindustria Vito Grassi. Il lavoro si è basato sui risultati emersi da un'inchiesta giornalistica sui bilanci delle società di capitali, realizzata in collaborazione con Cerved.

Oggi la pmi Skylabs - con 50 persone che lavorano nelle sedi di Catania, Milano, Roma e Lugano - si impegna in progetti internazionali, potenzia l'Academy e cerca 40 giovani talenti in Sicilia "Siamo orgogliosi - dichiara il Ceo Luca Martino - di questo traguardo ottenuto dopo anni di impegno, animati da una vision lungimirante condivisa con i co-founder Salvatore Diana, Enzo Leonardi e Carmelo Zappalà. Skylabs si occupa di consulenza informatica ed affianca le aziende nelle scelte strategiche, nell'individuazione delle necessità e nelle implementazioni delle soluzioni tecnologiche, con particolare attenzione all'elevata qualità. Giorno dopo giorno realizziamo soluzioni 'End to End' affiancando i nostri clienti dall'inizio del progetto fino al collaudo finale, assistendoli anche dopo il lancio del prodotto sul mercato. In controtendenza con i dati nazionali, siamo in fase di selezione di 40 giovani talenti".

L'azienda, con sede legale a Milano, è decisa a conquistare il mercato internazionale. Sarà l'occupazione giovanile siciliana a giovare maggiormente di questa ricerca in quanto gli sviluppatori verranno inquadrati principalmente nella sede di Catania, mentre i manager e i project manager tra Roma, Milano e Lugano. (ANSA).