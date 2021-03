Vaccini: Zappalà, in hub Trapani duemila dosi al giorno

(ANSA) - TRAPANI, 17 MAR - "L'apertura di questo hub provinciale darà un grande impulso alla campagna vaccinale in atto". Lo ha detto il manager dell'Asp Trapani, Paolo Zappalà, durante la cerimonia d'inaugurazione dell'hub vaccinale in contrada Cipponeri, a Trapani. "A pieno regime qui verranno somministrati duemila vaccini al giorno. Il nostro è un rinnovato impegno in questa battaglia contro il virus", ha aggiunto Zappalà.

L'hub vaccinale, nato nell'ex Centro polivalente per migranti, da mesi inutilizzato, conta 20 box vaccinali e impiega ogni giorno 20 medici, 40 infermieri, 32 amministrativi, 20 operatori socio sanitari. Sono anche state allestite 12 postazioni mediche per anamnesi, autorizzazione al vaccino e per osservazione post vaccino, 10 postazioni per registrazione e 10 per rilascio certificati. (ANSA).