Vaccini: webinar Msf sul tema "Una via d'uscita al Covid 19"

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - Il gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere di Palermo organizza per domani alle ore 18:30 il webinar "Una via d'uscita dal Covid-19. L'accesso ai vaccini in Italia e nei paesi a basse risorse". L'evento, organizzato in concomitanza con i 50 anni dalla nascita di Medici Senza Frontiere, servirà a confrontarsi sul tema dell'accesso ai vaccini e sull'importanza di un approccio equo e universale per la loro distribuzione. Nel dibattitto interverranno Salvatore Corrao, professore associato e Direttore UOC di Medicina interna, Lucia Craxì, ricercatore di Bioetica dell'Università degli Studi di Palermo, Lavinia Del Corona, dottoressa di ricerca in diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Milano e Silvia Mancini, esperta di salute pubblica di Medici Senza Frontiere. L'evento si potrà seguire in diretta al link (https://www.facebook.com/688807341172196/posts/4101241256595437 /) . (ANSA).