Vaccini: Musumeci, avvertiamo esigenza di uscire dal tunnel

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - "Avvertiamo l'esigenza di uscire dal tunnel. Con Trapani abbiamo completato l'apertura degli hub provinciali in tutta la Sicilia. Se ora c'è la disponibilità sufficiente delle dosi di vaccino, potremo completare la campagna di vaccinazione già entro l'estate". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenuto all'inaugurazione dell'hub provinciale a Trapani, nell'ex Centro polivalente per migranti in contrada Cipponeri.

"Insieme all'assessore Ruggero Razza già oggi pomeriggio, se si otterrà l'autorizzazione nuovamente per il vaccino AstraZeneca, chiederemo a Roma di consentirci la somministrazione a coloro che, in maniera volontaria, ne faranno richiesta", ha detto ancora Musumeci. Il presidente della Regione ha ribadito che "se tutto procederà come da programma, possiamo dire che dopo Pasquetta il peggio sarà passato".

