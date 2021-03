Spese pazze: Corte dei Conti, consulenza Venturino lecita

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - La consulenza che l'ex vice presidente vicario dell'Ars Antonio Venturino diede al professore Salvatore Curreri, docente alla Kore di Enna, nella passata legislatura, è stata riconosciuta del tutto lecita. La sezione d'appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha confermato la sentenza di primo grado con cui era stata riconosciuta totalmente lecita la consulenza istituzionale al costituzionalista e docente di diritto parlamentare. Nel ribadire la correttezza dei comportamenti di Venturino, i giudici contabili della sezione d'appello, presidente Giuseppe Aloisio, consigliere relatore Guido Petrigni, hanno sottolineato sia la congruità della spesa sia l'elevata professionalità del consulente. Assistito dall'avvocato Francesco Menallo, Venturino ha dimostrato documentalmente, come affermato in sentenza, che "non residuano dubbi sulla bontà della documentazione riversata e sul percepibile collegamento dell'esborso sostenuto con le esigenze funzionali del vicepresidente vicario dell'Ars e, quindi, la ragionevolezza degli incarichi conferiti in rapporto alle suddette esigenze". (ANSA).