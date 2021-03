Ragazzo di 16 anni cade in un pozzo a Palermo, recuperato

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - Un ragazzo di 16 anni è caduto in un pozzo profondo una decina di metri a Palermo in cortile Chiavelli, ma è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale con escoriazioni su tutto il corpo ma le sue condizioni non sarebbero gravi. (ANSA).