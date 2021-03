Pd: segretario Sicilia, Provenzano vice-Letta ottima notizia

(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - "Peppe Provenzano vice segretario del Pd è un'ottima notizia per la Sicilia. Come Pd Sicilia siamo veramente orgogliosi per la sua nomina voluta da Enrico Letta, che riporterà sul piano nazionale la Sicilia e con ancora più attenzione, l'azione portata avanti dal partito siciliano". Lo dichiara il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.

"Provenzano, da vice segretario nazionale, continuerà le sue battaglie - prosegue Barbagallo - per il Mezzogiorno e per la Sicilia, dalla fiscalità di vantaggio al tema delle infrastrutture e del lavoro. Oggi più che mai serve un'azione chiara e l'impegno concreto del partito verso la Sicilia. Siamo sul binario giusto e sono convinto che arriveranno grandi frutti da questa scelta". (ANSA).