Coppa America: Luna Rossa si prepara a gara 10,sfida posticipata

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - E' stata posticipata a dopo le 16,30 locali (le 4,30 in Italia) la regata numero 10 della finale della 36/a America's Cup di vela, nel golfo di Hauraki, ad Auckland. New Zealand conduce la serie su Luna Rossa per 6-3 ed è a un solo punto dal secondo trionfo consecutivo dopo quello del 2017 ad Bermuda. Le barche si daranno battaglia sul campo di regata A dove l'effetto termico fa ipotizzare condizioni di vento regolare, stabile e leggero oscillante fra i 7 e i 10 nodi. (ANSA).