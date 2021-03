Coppa America, Burling a Luna Rossa: "Ben fatto e grazie"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "E' surreale, voglio ringraziare le persone coinvolte, dal primo ministro agli sponsor. E' fantastico vincere un'altra copp. Non riesco a descrivere come ci si sente a vincere in casa. Siamo cresciuti, acquisendo nuove conoscenze della barca. Difficile dire quale sia la vittoria più importante fra questa e quella del 2017: battere Spithill è un'emozione grandissima". Così Peter Burling, timoniere di New Zealand, dopo la vittoria su Luna Rossa. "E' bellissimo stare in una barca così - aggiunge -. Complimenti a Luna Rossa per la bella serie di regate disputate. A nome del team dico ai miei avversari: 'ben fatto e grazie di tutto'. (ANSA).