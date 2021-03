C.America: partita gara 10, Luna Rossa davanti a New Zealand

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - E' partita alle 16,45 locali (le 4,45 in Italia), dopo il posticipo causato dal vento troppo debole, la regata numero 10 della finale della 36/a America's Cup di vela, nel golfo di Hauraki, ad Auckland. Luna Rossa è entrata dalla sinistra nel box di partenza, quindi va in testa. I 'kiwi' conducono la serie sulla barca italiano per 6-3 e sono a un solo punto dal trionfo. Le barche AC75 si daranno battaglia sul campo di regata A, in condizioni di vento variabile, stabile e leggero, intorno ai 10 nodi. (ANSA).