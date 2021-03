Catturata poiana che attaccava bimbi asilo nel Catanese

(ANSA) - ACI CASTELLO, 16 MAR - E' stata catturato grazie all'intervento di un carabiniere esperto falconiere, l'esemplare di 'Poiana di Harris' che nei giorni scorsi aveva attaccato i bimbi di un asilo nido di Aci Castello (Catania), ferendone uno.

Già l'anno scorso ad Acicastello una poiana aveva mostrato eccessiva confidenza con gli esseri umani ed in particolare con i bambini, suscitando timore tra i residenti. Il volatile sarà affidato ad un centro idoneo. Le forze dell'ordine si sono mobilitate dopo alcune denunce sulla pericolosità del rapace.

La poiana ha un anello di riconoscimento e si pensa che sia sfuggita a chi la teneva o che quest'ultimo abbia deciso di abbandonare il rapace, tutelato dalla Convenzione Internazionale Cites e il cui commercio e detenzione sono consentiti solamente in presenza di appositi certificati e documentazioni.

L'animale, una femmina di circa 8-10 anni, gode di ottima salute. Già da tempo si era ambientato nella zona riuscendo a cacciare e perdendo quasi tutte le abitudini alla cattività, ma purtroppo conservando comportamenti legati all'imprinting umano.

Sono in corso accertamenti da parte del Nucleo Carabinieri Cites di Catania per risalire al proprietario che se, come sembra, non abbia presentato denuncia di furto o smarrimento, verrà denunciato per abbandono di animali. (ANSA).