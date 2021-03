Militare morto:ispettori Ministero nel pomeriggio in Sicilia

(ANSA) - SIRACUSA, 14 MAR - E' atteso per questo pomeriggio l'arrivo degli ispettori del ministero della Salute per gli accertamenti sulla morte del sottufficiale della Marina militare Stefano Paternò, 43 anni, deceduto a Misterbianco (Catania) dopo essersi sottoposto alla prima dose di vaccino AstraZeneca. Secondo quanto comunicato gli ispettori dovrebbero recarsi oggi al 118 di Catania, domani saranno all'ospedale di Siracusa, ed infine alla base militare di Augusta. Non sarebbero previste altre tappe. (ANSA).