Bandiera Rotary in municipio Bivona, protesta opposizione

(ANSA) - PALERMO, 12 MAR - A Bivona (Ag) scoppia il "caso" delle bandiere esposte sulla facciata del municipio. Il gruppo consiliare di opposizione "Cittadini Bivona" segnala che nei giorni scorsi erano state rimosse le bandiere della Regione siciliana e dell'Ue, e accanto al Tricolore era apparsa quella del "Rotary".

"Già da tempo - si legge in un posto sul profilo Fb del gruppo consiliare - abbiamo notato le pessime condizioni delle bandiere che sventolano sulla facciata del comune di Bivona, e credevamo che, prima o poi, si sarebbe provveduto a sostituirle per il giusto rispetto e decoro. Non ci saremmo mai aspettati, invece, che venissero ammainate le bandiere della Regione siciliana e dell'Ue per fare spazio al vessillo del Rotary".

Il gruppo "Cittadini Bivona" fa sapere che la bandiera è rimasta nella facciata dal 23 febbraio fino a ieri, ed è stata rimossa stamattina. (ANSA).