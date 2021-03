Rifiuti: telecamere ed esame immondizia, multati in 10

(ANSA) - PARTANNA, 10 MAR - Con nuove telecamere mobili e rovistando dentro i sacchetti pieni di rifiuti, i vigili urbani a Partanna (Tp) hanno individuato e multato dieci persone che avevano abbandonato immondizia ai margini delle strade o nelle campagne. A sette persone è stata inflitta una multa di 100 euro ciascuno con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Agli altri tre multe da 300 a 3000 euro, con l'obbligo di rimozione dei rifiuti illecitamente depositati. "Si tratta di un'attività portata avanti in piena sinergia con il Comando della Polizia municipale - dice il sindaco Nicolò Catania - con la consapevolezza dei grandi risultati raggiunti in termini di percentuale sulla raccolta differenziata e con l'obiettivo di migliorare ulteriormente nell'interesse della collettività.

Partanna è tra i primi Comuni della Ssr Tp Sud a superare quota 80 per cento relativamente al conferimento dei rifiuti per l'anno 2020: risultato dell'impegno congiunto tra Amministrazione e cittadini, che hanno bene inteso il valore della raccolta differenziata, grazie alle risorse messe in campo per una adeguata organizzazione. Non possiamo disperdere tale risultato e per questo invitiamo tutti alla rigorosa osservanza delle regole". Il comandante della polizia municipale, Giuseppe Mauro, riferisce di avere emanato una direttiva basata sulla "tolleranza zero". (ANSA).