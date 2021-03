Mostre: Terracqueo a Palazzo Reale, domani visite gratuite

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - La mostra Terracqueo, allestita presso le Sale Duca di Montalto di Palazzo Reale a Palermo, domani, mercoledì 10 marzo, sarà visitabile gratuitamente in occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, in memoria di Sebastiano Tusa che all'archeologia subacquea ha dedicato un'intera vita. Terracqueo è la grande mostra sul Mediterraneo, organizzata dalla Fondazione Federico II con la sinergia tra enti museali istituzionali siciliani e nazionali.

Non una mera esposizione ma un racconto: dalla geologia ai miti mediterranei, dalla colonizzazione greca ai fenici, dal commercio alla globalizzazione dei giorni nostri. Un tutt'uno di terra e mare. Da millenni tutto confluisce qui, complicando ma arricchendo la sua storia. Per ulteriori informazioni www.federicosecondo.org. (ANSA).