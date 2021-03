Etna: riprende attività stromboliana da cratere di Sud-Est

(ANSA) - CATANIA, 09 MAR - Una ripresa dell'attività stromboliana dal cratere di Sud-est, con un aumento del tremore su valori medio-alti è stato registrato dalle 18.30 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. La sorgente del tremore è localizzata in corrispondenza dello stesso cratere ad una profondità di circa 2.500 metri sul livello del mare. Anche l'attività infrasonica è in aumento ed è localizzata al Sud-EstI dati delle reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo Gnss e clinometria non mostrano variazioni significative. (ANSA).