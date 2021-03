Blutec:operai in catene davanti presidenza Regione siciliana

(ANSA) - PALERMO, 09 MAR - Quattro operai della Blutec si sono incatenati davanti a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana. Da stamattina è in corso un sit-in di protesta dei lavoratori della fabbrica di Termini Imerese, preoccupati per la scadenza a giugno della cassa integrazione ma soprattutto per la mancanza di un progetto di rilancio dello stabilimento. (ANSA).