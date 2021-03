Beni culturali: domani gratis in teatro antico Taormina

(ANSA) - TAORMINA, 09 MAR - Dopo la riapertura di ieri, domani per un giorno intero il Teatro Antico di Taormina e il Museo e Area Archeologica di Naxos saranno aperti gratuitamente in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani del 10 marzo dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa. Ingresso libero, nella stessa fascia oraria, anche a Naxos, nel Museo e nell'Area Archeologica dove alle 11 e alle 15 sono previste due visite guidate gratuite a cura dell'archeologa Maria Grazia Vanaria dedicate al mondo dell'archeologia subacquea e all'epopea dei primi ritrovamenti di reperti sommersi nella Baia di Naxos avviata negli anni Cinquanta. All'incontro parteciperanno alcuni subacquei del territorio, testimoni di importanti ritrovamenti degli anni passati. Visite gratis anche al Museo Archeologico di Francavilla di Sicilia dalle 10 alle 18. I visitatori devono essere muniti di mascherina propria e sarà misurata la temperatura. L'orario di visita aumenta progressivamente con la stagione primaverile, pertanto si consiglia di consultare il sito www.parconaxostaormina.com Sono francesi i primi turisti del 2021 al Teatro Antico: due parigini che ieri mattina, accompagnati da una guida hanno visitato ieri il monumento, aperto per la prima volta al pubblico quest'anno.

"Immensa gioia" per la riapertura del teatro è stata espressa dall'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana Alberto Samonà, che ieri era a Taormina con la direttrice del Parco archeologico Naxos Taormina Gabriella Tigano e il sindaco Mario Bolognari. "Conoscere, contemplare, respirare la bellezza dell'arte - ha detto Samonà - significa tornare a vivere e a guardare al domani: i luoghi della cultura sono per il governo Musumeci un potente fattore di attrazione, la cultura stessa è un motore necessario per l'economia di piccoli borghi e grandi comprensori carichi di storia, come quello di Taormina". (ANSA).