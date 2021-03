Carabinieri: Luzi visita comando interregionale Messina

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Teo Luzi, ha fatto visita alla sede del comando Interregionale di Messina, nella caserma "A. Bonsignore", dov'è statoa ccolto dal generale di corpo d'armata Gianfranco Cavallo, comandante dei carabinieri di Sicilia e Calabria. Luzi ha ringraziato le donne e gli uomini della "Benemerita" per l'impegno profuso a garantire la sicurezza dei cittadini, specie in questo difficile momento legato all'emergenza sanitaria.

Nell'occasione, un saluto particolare ha voluto rivolgere ai carabinieri in congedo dell'ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) evidenziando come gli costituiscano l'elemento di continuità tra l'Arma di ieri e quella di oggi, ricordando con piacere l'impegnativo periodo di comando svolto in Sicilia, quale comandante provinciale carabinieri di Palermo.

Prima di concludere la visita Luzi si è riunito con i vertici dei "Comandi territoriali regionali e provinciali per fare un punto di situazione delle realtà criminali del territorio e del disagio sociale emergente dalle complesse realtà delle due regioni". (ANSA).