8 marzo: striscione su balcone municipio Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 MAR - L'amministrazione comunale di Palermo, in occasione della giornata internazionale per il riconoscimento dei diritti delle donne ha aderito all'iniziativa promossa dalla rete di organizzazioni del terzo settore, Progetto Violetta, Maghweb, Hryo - Human Rights Youth Organization e Naka, con il sostegno, anche, di "Le Onde Onlus" e su un balcone di palazzo delle Aquile è stato affisso lo striscione: "Non chiamateli raptus. 12 femminicidi in Italia nel 2021".

"In questa giornata - affermano il sindaco Leoluca Orlando a nome della Giunta comunale e l'assessore con delega alla Parità di genere, Giovanna Marano - c'è ben poco da festeggiare, quanto piuttosto riflettere su quanto ancora lunga e difficile sia la strada per estirpare ogni cultura di violenza collegata al genere, ogni forma di sopraffazione e violenza fisica, psicologica, economica contro le donne. I numeri parlano chiaro e purtroppo parlano di vite spezzate, di dodici vite di donne uccise, due delle quali nel palermitano. Il bilancio di questo 8 marzo è decisamente amaro. L'emergenza sanitaria ha avuto effetti devastanti: i posti di lavoro sono diminuiti, i femminicidi e le violenze sono cresciuti, in un clima generale di compressione dei diritti, di regressione culturale, di aumento delle condizioni di svantaggio e delle discriminazioni.

L'agenzia Onu per l'uguaglianza di genere ha utilizzato il termine 'pandemia ombra' per spiegare l'intensificarsi di abusi fisici o psicologici sulle donne ad opera di mariti, fidanzati, ex-partner, parenti, amici. C'è tanto da fare per recuperare i passi indietro sulla parità di genere fatti con la pandemia.

Serve una risposta unitaria, che metta insieme istituzioni, società civile, associazioni. Tutte e tutti, senza se e senza ma, per una ripartenza alla pari". (ANSA).