Parole per il futuro,Strada degli Scrittori partner Treccani

(ANSA) - PALERMO, 06 MAR - Anche la "Strada degli scrittori" tra i media partner dell'importante iniziativa della Fondazione Treccani Cultura che prevede un ciclo di appuntamenti on-line, a partire dal 10 marzo, sull'importanza della parola come espressione di ragionamento, condivisione e confronto. Dopo quest'anno difficile, "Treccani Cultura" torna a progettare e realizzare iniziative per promuovere la diffusione della conoscenza e favorire così la crescita culturale del Paese.

Nasce così "Parole per il futuro", un ciclo di dieci appuntamenti on-line in cui si affronteranno temi attuali attraverso una selezione di dieci parole tratte dalla X Appendice della Enciclopedia Italiana: Ambiente, Libertà, Biodiversità, Comunicazione scientifica, Famiglia, Corpo, Europa, Lavoro, Contagio, Silenzio. Tra gli ospiti, Massimo Ammaniti (Docente di Psicopatologia generale e dell'età evolutiva), Giuseppe Antonelli (Docente di Storia della lingua italiana), Marco Armiero (Storico dell'ambiente), Massimo Bernardoni (Direttore di AM Technology Italia), Luciano Canfora (Storico del mondo antico e filologo), Eva Cantarella (Giurista e storica del diritto), Sandro Cappelletto (Scrittore e storico della musica), Donatella Di Cesare (Filosofa), Ludovico Einaudi (Compositore e pianista), Stefano Epifani (Docente di Internet Studies), Marco Frey (Docente di Economia e gestione delle imprese), Mons. Nunzio Galantino (Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), Piero Genovesi (Zoologo), Paolo Giordano (Scrittore e fisico), Stefano Giubboni (Docente di Diritto del lavoro), Serenella Iovino (Filosofa dell'ambiente), Alberto Mantovani (Professore emerito di Patologia generale, immunologo), Michela Marzano (Filosofa), Paolo Rumiz (Giornalista e scrittore), Yvan Sagnet (Attivista e scrittore), Walter Sanseverino (CEO Sequentia Biotech), Chiara Saraceno (Sociologa), Silvana Sciarra (Giudice della Corte Costituzionale. Docente di Diritto del lavoro), Paola Stefanelli (Direttore Malattie prevenibili ISS).

Gli incontri, tutti moderati da Cristina Faloci, autrice e curatrice a Radio3, saranno visibili, in diretta, sui canali social dell'Istituto e di alcuni media partner tra cui Pordenonelegge, Trame Festival, Dialoghi di Trani, 38° Parallelo, Strada degli Scrittori e sul portale Treccani.it.

Avranno cadenza mensile, prenderanno il via il 10 marzo e si prolungheranno fino alla fine dell'anno. (ANSA).