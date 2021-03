Ambiente: Davide Bruno,direttore area marina protetta Ustica

(ANSA) - PALERMO, 05 MAR - Il palermitano Davide Bruno, 48 anni, è il nuovo direttore dell'Area marina protetta di Ustica.

Lo ha nominato il sindaco di Ustica Salvatore Militello, dopo una selezione per titoli e colloquio avvenuta venerdì scorso negli uffici dell'assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Bruno, esperto in relazioni internazionali e progettazione comunitaria, vanta esperienza nel settore del marketing territoriale e della promozione turistica. L'ultimo direttore era stato Salvatore Livreri Console, il cui incarico terminato nel febbraio 2019, era stato prorogato di un mese. Da quel momento è iniziata la storia infinita per la nomina di un nuovo direttore: si è visto un primo bando a marzo 2019, annullato in autotutela, per errori procedurali; il successivo del 28 novembre e un ultimo del febbraio 2020, che è andato a buon fine nei giorni scorsi. Davide Bruno sottoscriverà il contratto di lavoro, della durata di tre anni, la prossima settimana. (ANSA).