Ambiente: centro recupero tartarughe marine apre alle visite

(ANSA) - PALERMO, 05 MAR - L'istituto zooprofilattico sperimentale apre le porte del Centro recupero tartarughe marine organizzando visite guidate a scopo didattico informativo e con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica alla difesa dell'ambiente e della tutela delle biodiversità.

Il Cretam e il Centro recupero tartarughe marine, in via Marinuzzi a Palermo, ospitano esemplari recuperati in difficoltà che vengono curati e riabilitati prima della loro reimmissione in natura.

La visita in sala vasche, dove si trovano le tartarughe ricoverate, durerà circa 10-20 minuti. Durante la visita, il personale del Cretam spiegherà le attività del Centro, dal recupero delle tartarughe al loro rilascio in mare dopo il periodo di degenza nella struttura ospedaliera dell'Izs Siciliai.

Per visitare il Centro, è necessario prenotarsi tramite email all'indirizzo di posta cretam@izssicilia.it o whatsapp al numero 3667740549 specificando il giorno in cui si chiede di effettuare la visita, il numero di persone (massimo 6), un nominativo referente e numero di telefono. Date e orari disponibili saranno da concordare con il personale del Centro. (ANSA).