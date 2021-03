Vaccini: Miccichè, vaccinare componenti e dipendenti dell'Ars

(ANSA) - PALERMO, 02 MAR - "Dopo le forze dell'ordine, le forze armate, i docenti e le categoria più deboli, chiedo all'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, di valutare la possibilità di praticare la vaccinazione ai componenti l'Assemblea regionale siciliana ed a tutti i dipendenti, come precauzione, in vista della discussione per l'approvazione del bilancio e della finanziaria regionale". Lo scrive in una nota il Presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. (ANSA).