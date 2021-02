ANSA-IL-PUNTO/Covid, in Sicilia lieve calo nuovi positivi

Torna lievemente a calare il numero dei nuovi positivi al Covid19 in Sicilia dopo 4 giorni: sono 518 i nuovi positivi su 25.929 tamponi processati. La regione è decima nel contagio giornaliero. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.117. Il totale degli attualmente positivi è 25.771, con una diminuzione di 826 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.323. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 868, 40 in meno rispetto a ieri, aumentano quelli in terapia intensiva che sono 134, due in più rispetto a ieri.

Continua intanto la campagna vaccinale con i preparativi per i nuovi hub che accoglieranno le persone. A Meessina saranno almeno 800 al giorno i vaccini somministrati nell'ex Fiera. È stata firmata, in mattinata, la concessione dei locali per l'utilizzo del complesso per la prossima campagna, che potrebbe cominciare a metà marzo. Il documento è stato firmato dal direttore generale facente funzioni dell'Asp Messina Dino Alagna e dal presidente dell'Autorità Portuale di Messina Mario Paolo Mega.

Saranno invece duemila - tra docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, docenti a contratto e personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell'Università di Palermo - a ricevere la prima dose del vaccino AstraZeneca nella due giorni di V-days iniziata oggi nell'edificio 19 del Campus universitario di viale delle Scienze, a Palermo dove grazie alla collaborazione tra Policlinico "Paolo Giaccone" e Ateneo è stato realizzato un centro vaccinale dedicato.