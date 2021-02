Sicilia: Regione in gestione provvisoria, stop pagamenti

(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Con l'esercizio provvisorio in scadenza (28 febbraio), alla Regione scatta la gestione provvisoria. A ore saranno bloccati i pagamenti, salvo quelli obbligatori come gli stipendi al personale, come disposto dalla Ragioneria generale. Per sbloccare la spesa bisognerà attendere l'approvazione del bilancio 2021, al momento all'esame della commissione Bilancio dell'Ars. In gestione provvisoria, la Regione può disporre solo pagamenti per per obbligazioni già assunte e derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, oltre agli obblighi speciali regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi.