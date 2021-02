Sicilia: Baglieri, mi spenderò per continuare il lavoro

(ANSA) - PALERMO, 25 FEB - "Sono davvero onorata di essere stata designata per questa nuova sfida. Mi spenderò al meglio delle mie possibilità per portare avanti quanto fatto finora dal mio predecessore e, al contempo, darò il mio contributo per favorire le condizioni per uno sviluppo della Sicilia sostenibile e inclusiva, che crei opportunità per i giovani".

Così il neo assessore regionale all'Energia e rifiuti Daniela Baglieri.

"Desidero pertanto ringraziare il presidente Musumeci - aggiunge - per la fiducia e per avermi accolta nella squadra di Governo. Ringrazio ancora l'onorevole Terrana, segretario regionale dell'Udc, tutto il gruppo parlamentare ed il presidente nazionale del partito Antonio De Poli che mi hanno offerto l'opportunità di rappresentare l'Udc nel Governo Musumeci".

Soddisfazione per la nomina della docente dell'ateneo messinese è stata espressa anche dal segretario regionale dello scudocrociato Decio Terrana: "Quello della professoressa Baglieri è un profilo di altissimo livello espresso unanimemente dall'Udc nazionale e regionale e dal nostro gruppo parlamentare all'Ars. Sono certo che con i nostri assessori Turano e Baglieri saremo determinanti per sostenere il buon governo della giunta guidata da Nello Musumeci". (ANSA).