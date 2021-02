Beni Culturali: restaurati affreschi bizantini del XII sec.

(ANSA) - SAN MARCO D'ALUNZIO, 25 FEB - Si è concluso di recente un restauro importante sugli affreschi bizantini più antichi di tutto il territorio Messinese a San Marco D'Alunzio(Me). Gli affreschi bizantini, databili intorno all'XII sec. d.C., erano conservati all'interno del Museo della Cultura e delle Arti figurative bizantine e normanne di San Marco d'Alunzio. L'intervento conservativo, finanziato dall'amministrazione Castrovinci e condotto dal dipartimento Conservazione e Restauro di Beni Culturali, sotto l'alta sorveglianza della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina, ha permesso di recuperare la leggibilità del testo pittorico finora ricoperto da uno strato sottile di efflorescenze saline e da numerose ridipinture effettuate nel corso di restauri eseguiti all'inizio degli anni novanta. Nell'abside di destra, quello meglio conservato, è possibile identificare la Madonna Odigitria e i quattro Santi Dottori della Chiesa; in quello che doveva essere l'abside centrale si individuano invece il Cristo Pantocratore e quattro figure purtroppo non identificabili per via dello stato lacunoso in cui versano. Un'attenzione particolare è stata inoltre rivolta allo studio della materia costitutiva attraverso una campagna diagnostica che ha permesso di conoscere la tipologia dei pigmenti impiegati e la composizione degli strati preparatori. Tutti i dati emersi in occasione del restauro saranno ora raccolti in una pubblicazione scientifica finalizzata alla conoscenza, alla divulgazione e alla valorizzazione delle opere. (ANSA).