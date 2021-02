Blutec: a Termini Imerese presidio permanente in tende

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 24 FEB - Riparte la protesta a Termini Imerese: circa 300 operai della Blutec (ex Fiat) e dell'indotto si sono radunati davanti allo stabilimento, dove si è svolta un'assemblea. I lavoratori hanno montato due tende per un presidio permanente. "Rimarremo qui fino a quando il ministero dello Sviluppo non ci convocherà e siamo pronti a mettere in campo iniziative di mobilitazione", avverte il segretario della Fiom, Roberto Mastrosimone. (ANSA).