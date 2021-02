Teatro: Stabile Catania riapre, ma per mostra su Turi Ferro

(ANSA) - CATANIA, 23 FEB - Il Teatro Stabile di Catania riapre i suoi spazi, ma per una mostra. Anche se non è ancora possibile riprogrammare gli spettacoli in cartellone, la zona gialla in Sicilia consente di dare avvio al progetto speciale "Turi Ferro, un artista siciliano. Celebrazioni nei 100 anni dalla nascita", che lungo i prossimi mesi si dispiegherà in una serie di iniziative - mostre, seminari, spettacoli, pubblicazioni, documentari - realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, con la Fondazione Domenico Sanfilippo editore, con l'Istituto di Storia dello Spettacolo siciliano e la Fondazione Turi Ferro.

La mostra "Turi Ferro e il Teatro Stabile. Storia di un amore", curata da Sarah Zappulla Muscarà e Enzo Zappulla, sarà la prima tappa di questo lungo percorso: dal 1 marzo sarà aperta al pubblico, seppur con ingressi regolati da turni contingentati per fascia oraria e con prenotazione obbligatoria, così da garantire il massimo rispetto delle norme imposte dall'emergenza Covid19.

"Sono particolarmente felice che questa mostra dedicata a Turi Ferro sia il primo appuntamento che ci consente di tornare a incontrarci dal vivo nel nostro Teatro", commenta il direttore Laura Sicignano. "C'è più di un motivo per cui il nostro tributo a Turi Ferro - aggiunge - quest'anno non ha un intento solo celebrativo. La figura di Turi Ferro è emersa nello scenario del Dopoguerra italiano: lui stesso ha operato come artista in grado di concorrere in quel momento alla ricostruzione del Paese. Oggi noi ci ritroviamo ad attraversare una contingenza che ha molto a che fare con quella fase: il Teatro condivide con tutta la società la necessità di ripartire, ma anche la consapevolezza che ri-partire significherà ri-costruire. Ecco che - sottolinea Laura Sicignano - in questa prospettiva Turi Ferro ci è di ispirazione". (ANSA).