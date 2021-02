Covid: anche in Sicilia stasera teatri aperti e luci accese

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - Anche i teatri siciliani accenderanno questa sera le loro luci e resteranno aperti, aderendo alla manifestazione promossa dall'Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo). All'iniziativa, che si svolgerà dalle 19:30 alle 21:30, hanno aderito in molti: a Palermo Teatro Massimo, Al Massimo e Stabile, a Catania Stabile, Il Gatto Blu e Musco Teatro, a Ragusa Maison Godot e a Serradifalco il Teatro Comunale De Curtis. A un anno di distanza dal primo provvedimento governativo che intimava la chiusura immediata dei teatri nelle principali regioni del Nord, estendendo rapidamente il provvedimento a tutto il territorio nazionale, Unita chiede al nuovo Governo e a tutta la cittadinanza che si torni immediatamente a parlare di Teatro e di spettacolo dal vivo, che si programmi e si renda pubblico un piano che porti prima possibile ad una riapertura in sicurezza di questi luoghi. Unita ha invitato inoltre tutti gli artisti, le maestranze e il pubblico a organizzare, ovunque possibile, in tutta Italia - rispettando, come hanno sempre dimostrato di saper fare, ogni misura di sicurezza - un presidio dei teatri nella serata del 22 febbraio, "perché questi luoghi tornino simbolicamente ad essere ciò che da 2500 anni sono sempre stati: piazze aperte sulla città, motori psichici della vita di una comunità". (ANSA).