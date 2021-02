Etna: lo spettacolo del vulcano visto dalle Eolie

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - L'Etna in piena attività esplosiva e con la neve è stata ammirata stamane anche dalle isole Eolie.

Uno spettacolo nello spettacolo. Il vulcano è chiaramente visibile a Lipari dal belvedere di Quattrocchi, dove narra la leggenda due occhi non bastano per quanto è bello il panorama perchè bisogna andare in coppia. Le foto scattate stamane vedono in primo piano i faraglioni Petra Minalda e Petru Luongu, la grande attrazione naturalistica dove ogni anno a settembre si rinnova la cerimonia dello "sposalizio", e sullo sfondo l'Etna imbiancato . (ANSA).