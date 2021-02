Vaccini: Razza, no a truffe, ma fare presto o faremo da soli

(ANSA) - CATANIA, 20 FEB - "Sui vaccini, come ha anche detto il presidente della Regione Nello Musumeci, non vogliamo essere truffati e vogliamo che ogni decisione venga condivisa con lo Stato. Però chiediamo di fare presto e non vorremmo fare da soli, ma che ci fosse quello sforzo atteso che possa portare, oltre le polemiche, a vaccinare tutte le persone anziane e quelle fragili". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine dell'avvio della campagna di vaccinazione anti Covd-19 per gli over 8oenne nell'ospedale San Marco di Catania.

"Le persone con disabilità gravissime - ha aggiunto Razza - ad esempio, secondo il piano nazionale dovrebbero essere vaccinate dopo gli over 80, ma se i vaccini non sono adeguati per completare gli ultra ottantenni in poco tempo, rischiamo di vaccinare le persone fragili ancora più avanti. Ed è intollerabile. Per questo - sottolinea l'assessore - ho ritenuto opportuno chiedere al ministro quantomeno per i vaccini da destinare ai pazienti con disabilità gravi di potere procedere non a seguire, ma parallelamente agli over 80". (ANSA).