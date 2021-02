Droga: traffici 3.0, altri due arresti nell'agrigentino

(ANSA) - AGRIGENTO, 20 FEB - I carabinieri di Agrigento hanno intercettato altri due pacchi di hashish provenienti da Barcellona, in Spagna e hanno arrestato due giovani fra Licata e Naro (Ag). Si tratta di un trentenne e di un ventunenne che avevano comprato la droga online e che - stando all'accusa - se la sono fatti recapitare con corriere. Nel pacco arrivato a Licata c'erano 200 grammi di hashish, nell'altro - giunto a Naro dove è stato denunciato anche un giovane che era in compagnia di colui che ha ritirato l'involucro - c'erano invece 100 grammi dello stesso stupefacente. Tutti, sia i due arrestati che il denunciato alla Procura di Agrigento, dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Salgono a 7, in 2 settimane, gli arresti effettuati dai carabinieri della compagnia di Agrigento che è coordinata dal capitano Marco La Rovere. I militari del Norm, guidati dal tenente Alberto Giordano, si sono ormai specializzati nel cercare di arginare i traffici 3.0 di stupefacenti. (ANSA).