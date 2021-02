Caretta caretta trovata morta a Stromboli, ha ingoiato amo

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Una Caretta caretta è stata trovata morta, a Stroboli, per aver ingoiato un amo. La segnalazione è stata fatta dai carabinieri e dalla Guardia costiera alla biologa Monica Blasi che dirige il Filicudi Wildlife Conservation, il pronto soccorso tartarughe marine.

"La causa di morte di questa giovane Caretta caretta è da attribuirsi all'ingestione di una lenza da pesca (con amo) che addirittura fuoriesce dalla cloaca dell'animale. Ringraziamo la guardia costiera di Lipari e la stazione dei carabinieri di Stromboli per la segnalazione".

Recentemente sono stati numerosi i casi di tartarughe morte perché intrappolate nelle reti da pesca o per aver ingoiato plastica. Ma sono state anche diverse quelle rimaste ferite, perché investite da imbarcazioni, e salvate grazie alle cure del centro di Filicudi. (ANSA).