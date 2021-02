'Orto sociale' in terreni pubblici a Petralia Soprana

(ANSA) - PALERMO, 19 FEB - Al via l'orto sociale a Petralia Soprana. La giunta municipale ha approvato il progetto "coltiviamo insieme" con il quale intende affidare gratuitamente ai cittadini degli appezzamenti di terreni comunali nei quali potere realizzare dei veri e propri orti. L'idea ha lo scopo di sostenere alcune categorie sociali più deboli che possono integrare il proprio reddito attraverso l'approvvigionamento diretto di alcune derrate alimentari e allo stesso tempo di riqualificare un'area non utilizzata; di agevolare l'impiego del tempo libero e contestualmente favorire la diffusione e la valorizzazione di un sano stile di vita.

"L'orto sociale è un progetto ambizioso legato alla sua funzione educativa, civica ed etica - afferma il sindaco Pietro Macaluso - L'orto, nella sua semplicità, non ha mai perso il suo fascino perché esprime il legame con la natura e con i prodotti della terra nell'ottica di uno stile di vita sano che è uno degli elementi distintivi del nostro borgo più bello d'Italia. Questo progetto è un altro punto del nostro programma elettorale che viene definito". (ANSA).