Livatino: Arcidiocesi, salma rimarrà in cimitero Canicattì

(ANSA) - PALERMO, 19 FEB - Le spoglie mortali del servo di Dio giudice Rosario Angelo Livatino, "pur rimanendo nella piena e legittima disponibilità dell'Arcidiocesi di Agrigento, rimarranno nella cappella del cimitero di Canicattì, dove attualmente sono custodite". Lo rende noto la stessa Diocesi.

"Congiuntamente con le amministrazioni Comunali di Canicattì e Agrigento, con i rappresentanti della forania e delle aggregazioni laicali di Canicattì e con ex colleghi del prossimo Beato, si è pervenuti - prosegue la nota - alla decisione di non presentare alcuna istanza di estumulazione e traslazione".

"Le parti coinvolte - conclude la nota - auspicano vivamente che la decisione assunta contribuisca a creare il clima di serenità indispensabile per vivere convenientemente il tempo della preparazione alla Beatificazione". (ANSA).