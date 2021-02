Gregoretti: udienza a Catania, Lamorgese depone come teste

E' cominciata nell'aula bunker del carcere di Bicocca a Catania la deposizione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, come testimone, nell'ambito dell'udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Matteo Salvini. Subito dopo è prevista la deposizione, sempre come testimone, dell'allora vice premier e attuale ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L'ex ministro dell'Interno, presente assieme al suo legale, l'avvocato Giulia Bongiorno, è imputato per sequestro di persona per il ritardo dello sbarco di 131 migranti nel luglio del 2019. L'udienza è presieduta dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro.



Sono presenti anche i legali delle parti civili, gli avvocati Daniela Ciancimino (Legambiente nazionale e Sicilia), Antonio Feroleto (Arci nazionale) e Corrado Giuliano (Accoglierete) e il penalista Massimo Ferrante che rappresenta una famiglia di migranti presente sulla nave Gregoretti.