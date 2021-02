Fotografia: sito Epod della Nasa sceglie lo scatto di Mezzio

(ANSA) - SIRACUSA, 19 FEB - Il sito statunitense Earth Science Picture of The Day (Epod), sponsorizzato dalla Nasa e amministrato dalla Universities Space Research Association, ha scelto lo scatto fotografico del giornalista siracusano Orazio Mezzio pubblicandola sull'home page come immagine scientifica della terra del giorno. Nel fotogramma ben 35 secoli di storia ed almeno tre siti Unesco ben visibili dall'Anktoron di Pantalica. La foto di Mezzio ha ricevuto migliaia di follower e centinaia di visualizzazioni. Sul sito Earth Science Picture of the Day ogni giorno appare una nuova fotografia o immagine che evidenzia un aspetto interessante o insolito del sistema terrestre. Ogni immagine è accompagnata da una descrizione dettagliata e dai relativi link. L'Epod è un autorevole punto di riferimento nel settore, con centinaia di migliaia di follower e milioni di visualizzazioni. La foto di Orazio Mezzio è stata un'occasione prestigiosa per promuovere le ricchezze del patrimonio siciliano: Pantalica con la sua storia plurimillenaria e l'Etna, il vulcano attivo de Europa, entrambi patrimonio dell'Unesco. Ecco la didascalia riportata sul sito statunitense. "Affacciati alla finestra di Hyblon, 35 secoli di storia in un click". (ANSA).