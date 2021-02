Covid: Corea del Sud dona 2000 mascherine a comune Marsala

(ANSA) - MARSALA, 19 FEB - La Corea del Sud ha donato al comune di Marsala 2000 mascherine Ffp2 per distribuirle ai meno abbienti. La consegna al sindaco Massimo Grillo è stata effettuata dal giornalista marsalese Michele Santoro su delega del colonnello Jung Beungche, addetto militare dell'Ambasciata della Corea del Sud in Italia. "Desidero ringraziare - ha detto il sindaco Grillo - l'Ambasciata della Corea del Sud e il governo di quella nazione per il gentile omaggio, molto utile, fatto alla nostra collettività". "Da sempre la mia famiglia ha dei legami con la Corea del Sud - dice Santoro - Mio padre è stato, peraltro, un veterano di guerra. Debbo dire che i vertici di quel paese non dimenticano mai i loro patrioti, sono stati felici della scelta di dare alla città in cui risiedo queste mascherine con il solo obbligo di distribuirle ai meno abbienti". (ANSA).