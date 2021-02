Sequestrati in spiaggia,oggetti in beneficenza nel Trapanese

(ANSA) - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 18 FEB - Si trovavano nei magazzini comunali e sono stati devoluti in beneficenza alla Caritas i tanti oggetti, oltre 900, sequestrati in estate dalla polizia municipale nell'ambito dell'iniziativa "Spiagge sicure", condotta con la prefettura di Trapani per prevenire contraffazione e abusivismo commerciale.

L'amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ha deciso di devolvere in beneficenza tutto il materiale sequestrato perché venduto abusivamente, ma sicuro ed utilizzabile, così da non lasciarlo nei magazzini comunali e successivamente distruggerlo. Si tratta soprattutto di capi di abbigliamento (costumi, vestiti) scarpe, ombrelloni, salvagenti ed altri oggetti da spiaggia, ma non solo.

"Sicurezza ed anche solidarietà: devolvere in beneficenza il materiale sequestrato questa estate è un segnale in questa direzione ed un modo per riutilizzare merce che rimarrebbe nei magazzini comunali per poi essere distrutta - affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l'assessore alla Polizia Municipale Vincenzo Abate - Beni che possono essere utili alla collettività: ringraziamo la Caritas della Diocesi di Trapani per la disponibilità a ricevere in beneficenza il materiale descritto nei verbali di sequestro". (ANSA).