Auto in fiamme su A/18 nel messinese, spenta da vigili fuoco

(ANSA) - MESSINA, 18 FEB - Due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Messina sono intervenute stamattina per domare un incendio di un'automobile in transito sull'autostrada A18 nei pressi degli svincoli di San Filippo e Gazzi. La vettura, totalmente avvolta dalle fiamme, era all'uscita della galleria San Giovanni. I vigili, dopo aver spento il rogo, hanno poi bonificato e messo in sicurezza la zona. E' intervenuta anche la polizia stradale e una squadra del Cas per il ripristino della viabilità. (ANSA).